رئيس الكونفدراليات الرياضية الأفريقية: الرياضة قوة ناعمة تدمج الشعوب

كتبت أسماء نصار

أكد اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، على أهمية دور الرياضة بالقارة الأفريقية خاصة أنها تخلق نوعا من المنافسة فى ظل رغبة الجميع بالمشاركة فى المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الرياضة تعتبر القوة الناعمة التى تحقق التقارب بين الشعوب الأفريقية وتصنع ما تعجز عنه السياسة.

جاء ذلك خلال جلسة حول "الرياضة وأفريقيا" ضمن فعاليات اليوم الثانى من منحة " ناصر للقيادة الأفريقية " التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الأفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقى، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وأشار ناصر، إلى أن " الأوسكا " لها دور كبير التقارب بين مصر وأفريقيا من خلال نشر الألعاب والرياضات المختلفة ودعمها لدول القارة الأفريقية لإحداث حراك رياضى بها مما يؤكد على اندماج مصر وأفريقيا فى الرياضة، مبينا أن " الأوسكا" هى اختصار لكلمة فرنسية تعنى "اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية وتضم فى عضويتها 60 اتحادا رياضيًا أفريقيا، كما أنها مسئولة عن إدارات الدورات الرياضية الأفريقية من الناحية الفنية وتعد الضلع الثالث لمثلث الرياضة فى أفريقيا مع الاتحاد الأفريقى السياسى واتحاد اللجان الأوليمبية "الأنوكا" الذى يقوم بتنظيم وتسويق البطولات.

وأشاد ناصر بدور وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى فى دعم وتأكيد التعاون الرياضى بين كل الاتحادات الرياضية الأفريقية ودعمها لجميع البطولات التى تنظمها الأوسكا والأنوكا، مشيرًا إلى سعى الوزارة وحرصها على نشر الألعاب والرياضات المختلفة داخل القارة الأفريقية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية فى كيفية أن تطوع الرياضة لخدمة المجتمع الأفريقى تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطيد العلاقات مع كافة دول أفريقيا.

وأعلن عن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم مؤتمر حول مكافحة الفساد الرياضى فى أفريقيا والذى من المقرر عقده بالقاهرة.

فيما قام الشباب الأفريقى المشارك خلال الجلسة بعرض خبراتهم الرياضية وتجاربهم فى الألعاب الرياضية المختلفة بكل دولة أفريقية.

ومن جانبه اكد الدكتور عماد البنانى عماد البنانى رئيس الاتحاد الأفريقى للرياضة للجميع على مجهودات الدولة المصرية واستعداداتها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، مبينا دور وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى فى دمج الشباب الأفريقى من خلال الفعاليات والأحداث الرياضية التى تنظمها الوزارة.

كما أكد البنانى، على أن الرياضة تعتبر سحر القارة الأفريقية، مشيرًا إلى شباب القارة هما كنزها البشرى مما يحقق التطور والنهضة لبلادهم.