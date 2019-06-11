رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بالثانوية الأزهرية

المنوفية _ فريق المحافظات

تفقد الدكتور عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، أنتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ببعض المعاهد الأزهرية التابعة لإدارة شبين الكوم الأزهرية، بمعهد فتيات شبين الكوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف، بشأن متابعة سير أعمال الامتحانات.

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية، على الاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، من خلال تفقد الإجراءات التأمينية التي اتخذتها إدارة شبين الكوم الأزهرية، لتأمين سلامة الطلاب، وتفقد حجرة الكنترول باللجنة وأشاد بنظام العمل بها والإجراءات الأمنية التي تم إتخاذها لتأمين جميع مراحل العمل بحجرة الكنترول.

وشدد، على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، ومن أهمها توفير الجو المناسب للطلاب، وعدم تواجد المراقبين بالهواتف المحمولة أثناء الامتحانات و على ضرورة تواجد الملاحظين باللجان طوال فترة انعقاد الامتحانات، مشددًا على ضرورة محاربة ظاهرة الغش والتصدي له حرصًا على نجاح العملية الامتحانية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.