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خلال ساعات.. نظر محاكمة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" قضية "اقتحام قسم التبين"- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018 أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


قتحام قسم التبين

جنايات القاهرة

معهد الامناء فى طرة

اخبار الحوادث

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