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حملة لإزالة إشغالات المقاهى بحى العجوزة استجابة لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:16 ص
حملة لإزالة إشغالات المقاهى بحى العجوزة استجابة لشكاوى المواطنين إزالة إشغالات مقاهى
كتب على عبد الرحمن

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شن حى العجوزة بمحافظة الجيزة، حملة ليلية لإزالة إشغالات المقاهى، فى منطقة عمارات البترول ومدينة الأعلام بدائرة الحى، استجابة لشكاوى الأهالى إلى وزارة التنمية المحلية من وجود كافيهات مخالفة ومتعدية على حرم الطريق.

وتمكنت الحملة من رفع العديد من الأدوات والكراسى ومصادراتها وإيداعها بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما تلقى قطاع خدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية شكوى بتضرر الأهالى من عدم وجود إنارة بشارع دمشق بالمهندسين بحى العجوزة بمحافظة الجيزة حيث تم التواصل مع المحافظة وأفادت أنه تم إنارة الشارع وإزالة أسباب الشكوى.


 

 


 

 


حى العجوزه

العجوزه

اشغالات الكافيهات

التنميه المحليه

حمله اشغالات

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

samirkhamis

المقاهى تحتل الشوارع

شارع فيصل من منطقة المريوطيه حتى الطالبيه المقاهى تفترش الشوارع وحين تبدأ اى حملات ازاله يتم رفع الاشغالات وبعد انتهاء الحمله تعود الى ما كانت عليه بطريقه غريبه مع العلم بان مساحة الرصيف فى شارع فيصل تقلصت واصبح السير بالشارع صعب مع تواجد الميكروباصات التى انشأـ لها مواقف فى اماكن كثيره بالشارع .

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