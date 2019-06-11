حملات مكثفة لضبط الأدوية واللقاحات البيطرية المحظورة بـ 5 محافظات

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 5 محافظات وهى (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، قنا، الإسكندرية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 17 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 4 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومىى أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.