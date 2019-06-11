سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مكثفة لضبط الأدوية واللقاحات البيطرية المحظورة بـ 5 محافظات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:22 م
حملات مكثفة لضبط الأدوية واللقاحات البيطرية المحظورة بـ 5 محافظات أدوية بيطرية - ارشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت  الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 5 محافظات وهى (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، قنا، الإسكندرية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 17 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 4 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومىى أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

 


الخدمات البيطرية

اللقاحات البيطرية

الادوية البيطرية

ادوية بيطرية محظورة

مديريات الطب البيطرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة