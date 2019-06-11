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حفظ التحقيقات فى اتهام منتج سينمائى بالتحرش بفتاة فى مركب نيلى بقصر النيل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:53 م
حفظ التحقيقات فى اتهام منتج سينمائى بالتحرش بفتاة فى مركب نيلى بقصر النيل محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل، بحفظ التحقيقات فى واقعة اتهام فتاة لمنتج سينمائى بالتحرش بها فى مركب نيلى لعدم كفاية الأدلة.

 

كان محمد النمر محامى المنتج السينمائى، طالب النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة، حيث تبين من التحقيقات عدم وجود أى مقاطع فيديو تثبت إدعاء الفتاة بالتحرش بها، كما أن شهود الواقعة فى المركب نفوا مشاهدتهم للمنتج السينمائى بالتحرش بالفتاة كما أدعت.

 

والبداية بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة اتهمت منتج سينمائى بالتحرش بها، أثناء تناولها السحور بأحد المراكب النيلية فى منطقة قصر النيل، تم تحرير محضرا بالواقعة واحيل المتهم للنيابة.

 

وقالت الفتاة فى التحقيقات أن المتهم تحسس أماكن حساسة من جسدها، أثناء وجودها فى مركب نيلى لتناول السحور، بينما نفى المتهم ارتكابه للواقعة.

 


اتهام منتج بالتحرش بفتاة

عقوبة التحرش

جريمة التحرش

التحرش

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