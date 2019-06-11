حزب العمال يحاول السيطرة على جدول البرلمان لمنع "بريكست" دون اتفاق

رويترز

قال حزب العمال البريطانى المعارض اليوم الثلاثاء إنه سيحاول السيطرة على جدول أعمال البرلمان يوم 25 يونيو لإتاحة الفرصة للأعضاء لسن تشريع يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وقال عدد من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء إنهم غير مستعدين لإرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد نهاية أكتوبر حتى إذا كان ذلك يعنى الخروج دون اتفاق.

وقال مسؤول ملف الخروج من الاتحاد الأوروبى في حزب العمال كير ستارمر فى بيان "ليس لدى أى من المرشحين المرجحين للمنصب الكبير (رئاسة الوزراء) خطة يعتد بها لكيفية كسر الجمود قبل نهاية أكتوبر".

وأضاف "لا يمكن أن يقف أعضاء البرلمان مكتوفلا الأيدى خلال محاولة رئيس الوزراء القادم (زعيم حزب المحافظين الجديد) إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق ودون موافقة الشعب البريطانى. هذا هو السبب فى أننا نتخذ هذا الإجراء الأخير لإنهاء الغموض وحماية طوائف المجتمع فى أنحاء البلاد".