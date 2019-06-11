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حبس عصابة سرقة سائقى "التوك توك" بالإكراه فى حلوان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:50 ص
حبس عصابة سرقة سائقى "التوك توك" بالإكراه فى حلوان توك توك-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه.

 

كشفت التحقيقات أن سائق توك توك استغاث بقوة أمنية كانت تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان مستقلًا مركبة "التوك توك" قيادته (ملك والده) استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق دائرة القسم، وفور وصولهم استوليا منه على مركبة "التوك توك" قيادته كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

 

وقامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما، عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


سرقة سائقى التوك توك

سرقة بالإكراه

حلوان

عقوبة السرقة بالاكراه

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