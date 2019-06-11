جمارك المطار تحبط تهريب 65 قرص اسكتازى وكمية من الكوكايين

كتب أحمد حمادة

تمكنت الإدارة الرابعة لجمارك مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة طارق محمد مدير الجمرك بالإنابة محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة االممنوع تعاطيها أوتداولها أوإستيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أمستردام، تم الإشتباه فى راكب مصرى الجنسية قادم من هولندا نظرا لإرتباكة الشديد، بتفتيش حقائبه فتبين وجود ٦٥ قرص إكستازى وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش ونبات الماريجوانا وبذور ماريجوانا وتربة الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته.

وأشارت المصادر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة العامة.