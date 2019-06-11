تنفيذ 8026 حكما قضائيا وتحرير 67 قضية مرافق بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 276 محكوم عليهم و18 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية .

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 276 محكومًا عليهم بإجمالى 8026 أحكام منفذة " 805 حكمًا جزئيًا و 203 حكمًا مستأنف" وتحصيل 16700جنيه غرامات، وتحرير 211 مخالفة .

كما تم ضبط 67 قضية مرافق، 20أشغال طريق، 8 بائع متجول ،17 إزالة فوريه ،6تنده ، 3وصلا ت كهربائية ، إزالة 60 طن قمامة.