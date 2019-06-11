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تنفيذ 8026 حكما قضائيا وتحرير 67 قضية مرافق بحملة أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:11 م
تنفيذ 8026 حكما قضائيا وتحرير 67 قضية مرافق بحملة أمنية بالقليوبية مخالفات مرورية - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 276 محكوم  عليهم  و18 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية .

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط   276 محكومًا عليهم بإجمالى 8026 أحكام منفذة "  805 حكمًا جزئيًا و 203 حكمًا مستأنف"  وتحصيل   16700جنيه  غرامات، وتحرير 211 مخالفة .

كما تم ضبط  67 قضية مرافق، 20أشغال  طريق،  8 بائع متجول ،17 إزالة  فوريه ،6تنده ، 3وصلا ت كهربائية ، إزالة 60 طن قمامة

 

 

 

 

 

 

 


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