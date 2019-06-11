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تنفيذ 25 قرار غلق ورفع لعددات المياه بالوحدات السكنية والمحال بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:08 ص
تنفيذ 25 قرار غلق ورفع لعددات المياه بالوحدات السكنية والمحال بالعاشر من رمضان إسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تنفيذ 25 قرار غلق وتشميع، وإزالة للإشغالات واللافتات، ورفع لعددات المياه، بالوحدات السكنية المخالفة، والتى تم تحويلها لأنشطة تجارية، بالمجاورات (4 – 6 – 15)، وكذا المحال المخالفة بالمجاورتين (10 – 11).
 
وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم تنفيذ القرارات تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق مع مديري إدارة الأحياء شرق وغرب، وإدارة الحركة، وإدارة صيانة شبكات المياه، وإدارة الإشغالات والتعديات، وإدارة الأمن، وبمشاركة العميد إبراهيم أحمد، مدير عام الأمن، والمقدم أحمد عبدالعزيز رئيس شرطة التعمير، والمقدم محمود الفرماوي، رئيس شرطة المرافق، والمقدم محمد عيد، رئيس مباحث التعمير، والنقيب عبدالله السيسي، معاون المباحث.
 
وشدد رئيس الجهاز على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، والتعامل طبقا للقانون مع الوحدات السكنية والمحال المخالفة، بما يسهم فى إعادة رونق المدينة، ومظهرها الحضارى.
 
 

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