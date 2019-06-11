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تنفيذ 1575 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:43 ص
تنفيذ 1575 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1575 حكمًا متنوعًا منها 1163حكمًا جزئيا و57 حكم مستأنف و290 حكم غرامات و62 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمين هاربين محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام

هاربين من احكام

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