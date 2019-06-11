تنفيذ 1009 حكم فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 821 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1009 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة .

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 86 قضية تموين متنوعة، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، و7 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و84 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 287 قرار وحالة إزالة، وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.