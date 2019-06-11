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تفويض وزير البترول بالتعاقد للبحث عنه في منطقة جنوب شرق أبو سنان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:35 م
تفويض وزير البترول بالتعاقد للبحث عنه في منطقة جنوب شرق أبو سنان الجلسة العامة
كتبت : نورا فخرى

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية. 

وبموجب الاتفاقية، تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية الموصوفة وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة فى هذه الاتفاقية والتى يكون لها قوة القانون، وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالى 1038 كيلو متر مربع.

وحسب الاتفاقية، تبلغ فترة البحث الكلية (8) سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتهـــــــــــا خمس (5) سنوات من تاريخ السريان ( )، ويمنح المقاول امتداداً واحداً (1) متلاحقاً لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابى مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله فى مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة، وتنتهى هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أى اكتشاف تجارى للزيت أو اكتشاف تجارى للغاز بنهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) من الاتفاقية ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 

 


طاقة النواب

البترول

مجلس النواب

البرلمان

علي عبد العال

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