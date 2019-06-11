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تعرف على لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب بالفيوم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:13 م
تعرف على لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب بالفيوم رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، موافقة مجلس الكلية رقم 152 على اعتماد لائحة البرامج المميزة نظام الساعات المعتمدة في " ليسانس الترجمة التخصصية " و "ليسانس اللغة الإنجليزية وآدابها " المقدم من قسم اللغة الإنجيليزية وبرنامج مميز في "الترجمة من الفرنسية وإليها" المقدم من قسم اللغة الفرنسية.


وأكد عبد السلام ،أن الكلية تعمل حاليًا على تنفيذ تجربة برامج الساعات المعتمدة في كافة الأقسام والتخصصات، مشيرًا أن يتوقع لها نجاحًا غير مسبوق، وسيقدم على الدراسة بها أعداد كبيرة من الطلاب الذين سيتم قبولهم بالكلية من خلال مكتب التنسيق، وجاء طرحها استجابة لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، هذا فضلاً عن وضوح رسالة ورؤية وأهداف تلك البرامج، وتوفر الامكانات البشرية والمادية لكلية الآداب.


وأوضح أن برامج الترجمة التخصصية من البرامج مرتبط طرحها بحاجة سوق العمل، وأهمية الترجمة بكافة فروعها كمعبر للثقافات، والانفتاح على الآخر، وكعنصر فعال في نقل المعلومة أو تصديرها،  وتكوين مترجمين متخصصين وكوادر متميزة  تلبي حاجة سوق العمل المتصاعدة لهذا الجانب العلمي والمهني الدقيق، وتتيح هذه البرامج لخريجيها العمل فى مجالي الترجمة التحريرية والشفيهة بأنواعهما، وتأهيلهم للعمل في المجالين، لا سيما أن الدراسة بالبرامج تتيح للطلاب التدريب على ترجمة نصوص أدبية وعلمية وقانونية وصحفية وسياسية ودينية، وبالإضافة الي برامج الترجمة التخصصية.
 


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