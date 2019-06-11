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تعرف على شروط وثيقة الزواج ومتى يقضى ببطلانه وفق قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على شروط وثيقة الزواج ومتى يقضى ببطلانه وفق قانون الأحوال الشخصية خلافات زوجية،ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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اشترط المشرع فى وثيقة الزواج عدة شروط ومنها شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون الزواج صحيحا، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، وضع شرط نص على أن لا يجوز للزوجين الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا.

 

الشروط التى تم استحداثها بوثيقة الزواج :
 

1-الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.

2-حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.

 3-عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.

4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

5-تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل.

 

 أما عن أبرز شروط بطلان عقد الزواج:
 

1-الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص.

2-والغش والتدليس.

3- سريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

فسخ عقد الزواج

صحه عقد الزواج

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