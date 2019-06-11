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تعرف على شروط القبول بمدارس التمريض فى الفيوم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:13 م
تعرف على شروط القبول بمدارس التمريض فى الفيوم تدريب طلاب مدارس التمريض - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قالت الدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات، إن التقديم للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالفيوم يبدأ من يوم الأحد الموافق 16/6/2019 ولمدة أسبوعين وأنه تم تحديد قواعد القبول بمدارس التمريض بالفيوم وفقا لشروط وزارة الصحة .

وتضمنت الشروط أن تكون مدة الدراسة 5 سنوات وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك ويتم القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، على أن يكون الحد الأدنى بجميع المدارس بنين وبنات 250 درجة ما عدا مدرسة ابشواى للبنات 230 درجة .

كما تضمنت الشروط أن يتم التقديم فى كل مدرسة على حده فى جميع المراكز طبقا للمكان الحاصل منه الطالب على الشهادة الاعدادية، وأن يكون المتقدم من نفس المحافظة وألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة فى 1/10/2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

ومن ضمن الشروط أيضا عدم النقل من محافظة لأخرى وضرورة اجتياز جميع الاختبارات التى ستعقدها المدرسة طبقا للمعايير الواردة من الوزارة، وسيتم اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات.


التقديم لمدارس التمريض

محافظة الفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

مدارس التمريض بالفيوم

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