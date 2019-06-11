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تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:40 ص
تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو) الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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بثت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو أجابت فيه على سؤال حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.

 

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، لأن البنك يشترى السيارة ويدخل السيارة فى ملكيته ولو حكما ولو للحظة ثم ينقل هذه السيارة للمشترى.

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء: "قد يستشكل الأمر على بعض الناس أن المشترى هو من يختار السيارة ويشتريها ونحن نقول إن البنك فى هذه الحالة كأنه يوكله بأن يشترى السيارة ثم بعد ذلك يملكها لنفسه، والقاعدة تقول: "حيثما توسطت السلعة بين طرفى العقد فلا ربا ولا حٌرمة".


حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك

حكم التعامل مع البنك

هل شراء سيارة تقسيط حرام

الافتاء

دار الافتاء

اليوم السابع بلس

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