تعرف على تفاصيل الخطة الاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سينأء الإجتماع الدوري الاسبوعي،بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بشرم الشيخ لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وتذليل العقبات أمام التنفيذ ان وجدت، بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية والادارات المالية بالديوان العام.

واستعرض المحافظ موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالي 2018 / 2019 بجميع مدن المحافظة، والتي بلغت هذا العام 255.138 مليون جنيه حيث تم صرف مبلغ 252.138 مليون جنيه، على تنفيذ مشروعات الخطة بجميع قطاعاتها الكهرباء والطرق والنقل والنظافة التجميل والاسكان والمنازل البدوية، وبلغت نسبة التنفيذ العيني 90 % تصل الي 100 % في نهاية يونيه الجاري، إضافة لموقف المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير سيناء، وخاصة مشروعات الطرق والمنازل البدوية بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار المحافظ لبدء التحضيرلانعقاد المؤتمرالدولي الثاني لتطبيقات السياحه الصحية المصرية الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019 يسبقه عدة اجتماعات تحضيرية، وايضا مؤتمر السياحه الدينيه من مدينة سانت كاترين والذي سيعقد في النصف الاول من شهر اكتوبر 2019 ويسبقه عدة مؤتمرات تحضيرية.