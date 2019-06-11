تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للمرحلة الإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تحديد الأوراق المطلوب تواجدها فى ملف المتقدم للمرحلة الإعدادية بكل مدرسة وهى :-

"ملف تقديم إعدادى ، شهادة الميلاد الأصلية، 5 صور من الشهادة الأصلية، 2 صورة للرقم القومى لولى الأمر، طلب التحاق المرحلة الإبتدائية مستوفى الدمغات، 6 صور شخصية، البطاقة الصحية مستوفاه توقيع الكشف الطبى من التأمين، بطاقة الحكومة الإليكترونية للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية ، طابع نقابة مهن تعليمية فئة جنيه واحد، طابع صندوق دعم وتحويل المشروعات التعليمية فئة جنيه واحد.