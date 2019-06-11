تضرر 1.4 مليون شخص و383 مليون دولار خسائر اقتصادية بسبب الفيضانات شرقى الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت سلطات مقاطعة جيانجشى شرقى الصين عن تضرر أكثر من مليون و400 ألف شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى المقاطعة، فضلا عن إجلاء 135 ألف شخص، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة نحو 65ر2 مليار يوان (383 مليون دولار أمريكى).

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الثلاثاء، أن هطول الأمطار الغزيرة المستمر منذ يوم الخميس الماضى، أدى إلى غمر مياه الفيضانات لتسعة مدن بالمقاطعة مع تضرر أكثر من 110 آلاف هكتار من المحاصيل، وانهيار 715 منزلا وتضرر 313 منزلا آخر.