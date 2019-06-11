وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن عددا من أصحاب الشركات والأعمال التجارية أعلنوا خططا لتعليق العمل، فيما أفادت تقارير بتخطيط الطلاب لمقاطعة الفصول الدراسية.

وكان مئات الآلاف قد اندفعوا إلى شوارع هونج كونج -شبه المستقلة- خلال الأيام القليلة الماضية، للاعتراض على مقترح قانون يسمح بتسليم الجناة المشتبه بهم إلى البر الرئيسي بالصين، ومن المتوقع أن يستمر البرلمان في مناقشة التعديلات على مشروع القانون غدا الأربعاء، فيما من المقرر أن يتم التصويت عليه خلال الشهر الجاري.