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ترامب يستهدف اليورو ويعاود الهجوم على المركزى الأمريكى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:51 م
ترامب يستهدف اليورو ويعاود الهجوم على المركزى الأمريكى ترامب
رويترز

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 اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الثلاثاء أوروبا بخفض قيمة العملة الموحدة لمنطقة اليورو واستهدف السياسة النقدية بمعاودة الهجوم على البنك المركزي الأمريكي.

وكتب ترامب على تويتر "اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل كبير" دون أن يقدم أي دليل.

وانتقد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من اللازم وكذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكتب ترامب "سعر فائدة مجلس الاحتياطي مرتفع جدا، مما يعزز التشديد الكمي السخيف! ليس لديهم أدنى فكرة".

وكسر ترامب القاعدة التي أرساها الرؤساء الأمريكيون السابقون لعشرات السنوات بالنأي بأنسهم عن السياسة النقدية للبلاد.

ويتعرض البنك المركزي، الذي يُنظر إلى استقلاله السياسي كشرط أساسي لاستقلاله الاقتصادي، لضغوط في ظل الحروب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب ومؤشرات أخرى على ضعف اقتصادي محتمل.

وقد تقرر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة الأمريكية الرئيسية، خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في ضوء ضعف بيانات الوظائف والتضخم.

وتطرق ترامب مجددا إلى المسألة اليوم.

وكتب على تويتر عقب هجمات سابقة شنها على المركزي الأمريكي أمس الاثنين "الولايات المتحدة لديها ‘تضخم منخفض للغاية’، شيء جميل!".

 


ترامب

منطقة اليورو

المركزي الأمريكي

أوروبا

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