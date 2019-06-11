ترامب يدافع عن استراتيجية الرسوم ضد الصين

رويترز

دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن استخدام الرسوم فى إطار استراتيجيته التجارية، بينما تعهدت الصين برد قاس إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات وسط مفاوضات مستمرة.

وقال ترامب على تويتر "الرسوم أداة تفاوض عظيمة" وذلك بعد يوم من قوله إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على الصين.

وقال الرئيس الأمريكى أمس الاثنين إنه مستعد لفرض مزيد من الرسوم على الواردات الصينية إذا لم يستطع إحراز تقدم فى محادثات تجارية مع نظيره الصينى شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين التى ستعقد فى وقت لاحق هذا الشهر.

وجدد ترامب استعداده للقاء الرئيس الصينى فى هذه القمة التى تستضيفها مدينة أوساكا باليابان فى نهاية يونيو، لكن الصين لم تؤكد الأمر.

وأحجم قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا عن تأكيد اجتماع شى وترامب خلال قمة العشرين، قائلا إن المعلومات سيُفصح عنها فور توافرها للوزارة.

وقال "الصين لا ترغب فى خوض حرب تجارية، لكننا لا نشعر بالخوف من خوض حرب تجارية" مضيفا أن باب الصين مفتوح أمام محادثات مبنية على المساواة.

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب فقط في تصعيد النزاعات التجارية، فسنرد بالتأكيد ونقاتل للنهاية".