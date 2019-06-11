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ترامب يؤكد الإعلان لاحقا عن تفاصيل أخرى بشأن اتفاق الهجرة مع المكسيك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:44 م
ترامب يؤكد الإعلان لاحقا عن تفاصيل أخرى بشأن اتفاق الهجرة مع المكسيك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ما ذكره فى تصريحات سابقة بأنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل أخرى ضمن اتفاق الهجرة الذى أبرمته الولايات المتحدة مع المكسيك قبل أيام، وذلك رغم كشف مسؤولين مكسيكيين عن تفاصيل جديدة متعلقة بالاتفاق.

وكتب ترامب على تويتر "الجزء الأكبر من الاتفاق مع المكسيك لم يكشف بعد!"، دون مزيد من التفاصيل.

ولدى سؤالها عن الجوانب الأخرى التى قد يتضمنها هذا الاتفاق، رفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق، وقالت إنها لا ترغب فى أن تستبق ترامب أو الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فى أى إعلان.

لكن ساندرز قالت فى مقابلة مع فوكس نيوز إن مسؤولى المكسيك قالوا فى وقت سابق إنه "يمكن إعلان إجراءات أخرى وسنواصل هذه المباحثات".

وتريد الولايات المتحدة إعلان المكسيك دولة ثالثة آمنة لطالبي اللجوء بدلا منها، وهو ما ترفضه المكسيك منذ وقت طويل.

ولم يبد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد خلال تصريحات له أمس الاثنين اعتراضا على هذه الفكرة لكنه أضاف أن مثل هذا الترتيب يجب أن يكون في إطار تتحمل فيه دول أخرى في أمريكا اللاتينية عبء المهاجرين.

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات تتطلب موافقة مجلس الشيوخ في المكسيك.

وقال إيبرارد "إذا لم نحصل على نتائج مما نقوم به (خلال 45 يوما)، سنبدأ محادثات حول ما يريدون".

وساهم الاتفاق الذي تم التوصل له يوم الجمعة في تلافي فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، وهي الرسوم التي سبق وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها إذا لم تبذل المكسيك المزيد من الجهد للحد من الهجرة.


دونالد ترامب

المكسيك

سارة ساندرز

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

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