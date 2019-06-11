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تراجع قطاعى البنوك والاستثمار وراء هبوط بورصة البحرين بختام التعاملات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:56 م
تراجع قطاعى البنوك والاستثمار وراء هبوط بورصة البحرين بختام التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.50%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1.61%، ومجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.56% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 5.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.
 

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