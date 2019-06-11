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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والبنوك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:37 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والبنوك بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرا 8.51 نقطة ليصل إلى مستوى 2666.26 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 72.2 مليون سهم محققة ما قيمته 83.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2495 صفقة ل30 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.75%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 9.48%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.16%.
 
 
 

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