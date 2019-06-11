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تدشين حملة شعبية فى ألمانيا تستهدف 5 ملايين مواطن لتشجيع السياحة لمصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:24 م
تدشين حملة شعبية فى ألمانيا تستهدف 5 ملايين مواطن لتشجيع السياحة لمصر سياح - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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دشنت المنظمة المصرية الألمانية حملة شعبية تستهدف الوصول إلى ٥ ملايين ألماني للترويج للسياحة فى مصر .
 
وقال ماجد سعد مدير المنظمة فى ألمانيا فى بيان له أن اختيار وقت الحملة  بالتنسيق مع رودولف تيليج من قيادات المنظمة، من أجل تشجيع المواطنين لقضاء إجازات الصيف هذا العام بالمنتجعات السياحية المصرية والاستمتاع بشمس مصر الصافية.
 
وقال إن الحملة تستهدف الوصول إلي 5  ملايين مواطن داخل ألمانيا وأوروبا منهم 2 مليون داخل الشارع الألماني والوصول إلى 3 ملايين إليكترونياً من خلال مواقع مواقع التوصل الاجتماعى.
 
وأشار إلى أن المنظمة تناشد المصريين داخل ألمانيا وأوروبا بالتعاون معنا في هذه الحملة من أجل زيادة عدد الوفود السياحية، والتي سوف يكون من شأنها زيادة معدل الدخل للعاملين في قطاع السياحة في مصر.
 
وأشار ماجد سعد، أن تنفيذ الحملة يتم عن طريق عدة آليات منها دعوة جيرانك وأصدقائك وزملائك في العمل وكل معارفك لقضاء إجازة الصيف هذا العام داخل المنتجعات السياحية المصرية، بجانب زيارة إلى الأهرامات وخان الخليلي والمتحف المصري ومحور روض الفرج للتعرف علي ما وصلت إليه مصر من تقدم في هذا المجال.
 
وقال إن الآلية الثانية هى تجميع ونشر كل الفيديوهات والصور الأماكن السياحية والتاريخية عن مصر من أجل التشويق للزيارة، ولدينا رصيد هائل من هذه الفيديوهات.
 
أما الآلية الثالثة هى إرسال أفضل العروض السياحية إلى كل المجتمع المحيط وأصدقاء العمل والمعارف من خلال الرسائل الاليكترونية وذلك لتسهيل مهمه البحث لهم .
 
وقال إن الآلية الرابعة أن تكون هداياك هذا العام لأصدقائك وزملائك ومدرسين ابنائك وكل معارفك من السوفنير المصري مثل ورق البردي والأطباق والميداليات الفرعونية .
 
 

السياحة

المنظمة المصرية الالمانية

ماجد سعد

ألمانيا

الترويج للسياحة

فرانكفورت

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