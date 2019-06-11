سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تحيا مصر: 150 مليون جنيه لتجهيز وفرش 6 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:23 م
تحيا مصر: 150 مليون جنيه لتجهيز وفرش 6 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت  اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر اجتماعا، وتم استعراض أعمال شركة تحيا مصر القابضة وشركاتها التابعة، ومنها شركة أسواق مصر اكسبريس المنفذة لمشروع وحدات الطعام المتنقلة حيث سيتم، افتتاح شارع 306 فى مدينة طنطا وسيضم 14 كشك و8 بايك و3 عربات ومنطقة ألعاب للأطفال، كذلك شارع 306 فى  منطقة شيراتون وسيضم 21 عربة ومنطقة ألعاب  للأطفال، وشارع 306 فى مدينة دمياط  وسيتضمن  7 أكشاك و6 بايك، وشارع 306 فى  منطقة الدقى ويتضمن  20 عربة و10 بايك.

حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية، وإبراهيم كرم، الرئيس التنفيذي للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، وريهام أبو اسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق.

وأكدت  رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، أنه سيكون هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مشروع تشغيل وحدات الطعام المتنقلة، كما سيكون هناك دور مهم لمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات للتواصل مع أصحاب تلك المشروعات من الشباب باعتبارهم شركات ناشئة وذلك بالتعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتسهيل إصدار تراخيص عمل عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات، بالتعاون مع الصندوق.

من جانبه استعرض تامر عبد الفتاح  المدير المالى والإدارى للصندوق، موقف مشروعات ومبادرات الصندوق فى مجال تنمية المجتمع، كان فى مقدمتها مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع 32 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الجامعات الأولى بالرعاية، فضلا عن توزيع 20 ألف قطعة على الأطفال الأيتام وأسر السجينات، وتجهيز 100 عروس بالملابس والمفروشات بجانب  تخصيص 80 مليون جنيه للمشاركة فى تأسيس أول صندوق استثمارى خيرى لرعاية ذوى الإعاقة.

كما عرض عبد الفتاح موقف مبادرة توفير 564 حضانة للأطفال المبتسرين، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثقة خلال الفترة الماضية مع العديد من مديري المستشفيات الحكومية وكان في مقدمتها مستشفى أبو الريش للأطفال للوقوف على احتياجاتها، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني تمهيدا لتوزيع الحضانات على الأماكن المستحقة .



.



كما يستعد الصندوق لتوفير عدد من وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتوفير عدد  ألف وحدة غسيل كلوي تخفيفا عن مرضى الكلى في المناطق الأكثر احتياجا.

شهد الاجتماع أيضا مناقشة خطة  مشاركة الصندوق في تجهيز وفرش عدد 6 آلاف وحدة سكنية بأحياء الأسمرات والمحروسة بتمويل قدره 150 مليون جنيه، تمهيدا لنقل عدد من سكان المناطق المهددة للحياة وغير المخططة إلى هذه الوحدات السكنية الجديدة، كما ناقشت اللجنة خطة تنفيذ مشروع تطوير عدد من القرى، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.

 

 


تحيا مصر

تجهيز الوحدات السكنية

الاسمرات والمحروسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير تطوير العشوائيات بالعاصمة: البدء فى فرش 6 آلاف وحدة سكنية جديدة وتوريد الآثاث من دمياط بتمويل من صندوق "تحيا مصر".. خليل شعث: مشروع روضة السيدة جاهز على الافتتاح.. وتسليم 4 مشاريع جديدة قبل نهاية 2019

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص

صندوق تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارم وغارمة بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:38 م

صندوق تحيا مصر: أجرينا 1000 عملية جراحية للمياه البيضاء مجانا فى رمضان

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:31 م

صور.. صندوق تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة