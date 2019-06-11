تحيا مصر: 150 مليون جنيه لتجهيز وفرش 6 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة

كتب مدحت وهبة

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر اجتماعا، وتم استعراض أعمال شركة تحيا مصر القابضة وشركاتها التابعة، ومنها شركة أسواق مصر اكسبريس المنفذة لمشروع وحدات الطعام المتنقلة حيث سيتم، افتتاح شارع 306 فى مدينة طنطا وسيضم 14 كشك و8 بايك و3 عربات ومنطقة ألعاب للأطفال، كذلك شارع 306 فى منطقة شيراتون وسيضم 21 عربة ومنطقة ألعاب للأطفال، وشارع 306 فى مدينة دمياط وسيتضمن 7 أكشاك و6 بايك، وشارع 306 فى منطقة الدقى ويتضمن 20 عربة و10 بايك.



حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية، وإبراهيم كرم، الرئيس التنفيذي للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، وريهام أبو اسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق.



وأكدت رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، أنه سيكون هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مشروع تشغيل وحدات الطعام المتنقلة، كما سيكون هناك دور مهم لمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات للتواصل مع أصحاب تلك المشروعات من الشباب باعتبارهم شركات ناشئة وذلك بالتعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتسهيل إصدار تراخيص عمل عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات، بالتعاون مع الصندوق.



من جانبه استعرض تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى للصندوق، موقف مشروعات ومبادرات الصندوق فى مجال تنمية المجتمع، كان فى مقدمتها مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع 32 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الجامعات الأولى بالرعاية، فضلا عن توزيع 20 ألف قطعة على الأطفال الأيتام وأسر السجينات، وتجهيز 100 عروس بالملابس والمفروشات بجانب تخصيص 80 مليون جنيه للمشاركة فى تأسيس أول صندوق استثمارى خيرى لرعاية ذوى الإعاقة.



كما عرض عبد الفتاح موقف مبادرة توفير 564 حضانة للأطفال المبتسرين، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثقة خلال الفترة الماضية مع العديد من مديري المستشفيات الحكومية وكان في مقدمتها مستشفى أبو الريش للأطفال للوقوف على احتياجاتها، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني تمهيدا لتوزيع الحضانات على الأماكن المستحقة .







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كما يستعد الصندوق لتوفير عدد من وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتوفير عدد ألف وحدة غسيل كلوي تخفيفا عن مرضى الكلى في المناطق الأكثر احتياجا.



شهد الاجتماع أيضا مناقشة خطة مشاركة الصندوق في تجهيز وفرش عدد 6 آلاف وحدة سكنية بأحياء الأسمرات والمحروسة بتمويل قدره 150 مليون جنيه، تمهيدا لنقل عدد من سكان المناطق المهددة للحياة وغير المخططة إلى هذه الوحدات السكنية الجديدة، كما ناقشت اللجنة خطة تنفيذ مشروع تطوير عدد من القرى، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.







