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تحرير 772 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:02 م
تحرير 772 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية،ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الإنضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 772 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 305 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و29 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و22 مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و52 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و17 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 14 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 15 مخالفة بيئة و 71 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 16 مخالفة خط السير و13 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 23 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و22 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و14 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان".

كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و24 مخالفة إزالة فامية وتحرير 24 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و21 مخالفة مواقف عشوائية و12 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 26 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 

 


الاسماعيلية

حملة مرورية

تحرير مخالفات مرورية

مدير مرور الاسماعيلية

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