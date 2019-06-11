سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تحرير 3660 مخالفة تعدى فى حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:05 ص
تحرير 3660 مخالفة تعدى فى حملة أمنية بالجيزة إزالة إشغالات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع. 
 
أسفرت حملة استهدفت مناطق الدقي، و العمرانية، والبدرشين، والعجوزة، عن تحرير 3660 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين. 
 
كما شن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 85 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

حملة أمنية

شرطة المرافق

مباحث التموين

أمن الجيزة

مرافق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة