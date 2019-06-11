تحرير 3660 مخالفة تعدى فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

أسفرت حملة استهدفت مناطق الدقي، و العمرانية، والبدرشين، والعجوزة، عن تحرير 3660 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

كما شن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 85 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.