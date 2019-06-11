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تجديد حبس متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:19 م
تجديد حبس متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
 
المتهمون كلا من خالد مصطفي سيد، ومحمد زكي،  وجهت النيابة إليهما في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 

 


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مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

جماعات الارهاب

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