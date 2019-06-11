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تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل والده بكفر شكر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:30 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل والده بكفر شكر حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل والده بمطواة، حيث أصابة بجرح طعنى بالصدر، أثر خلافات بينهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، إخطاراً من مستشفى أسنيت العام بوصول " س . ا. م" 66 سنة، بالمعاش ومقيم بكفر كردى بدائرة المركز، مصاب بجرح طعنى بالصدر من الجهه اليسرى .

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة لوجود خلافات عائليه بينهما ورفضه أعضائه أموال.

بعد تقنين الإجراءات تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر، من ضبط المتهم ويدعى "س.س.ا" 35 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز 

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ،وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعه عباره عن "مطواه " وتم التحفظ عليه 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز كفر شكر وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


القليوبية

كفر شكر

عاطل يعتدى على والده

محكمة بنها

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