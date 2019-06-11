تجديد حبس رئيس حى مصر القديمة وآخر 45 يومًا لاتهامهما بتلقى رشوة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم وسيط، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتلقى رشوة 2 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كل إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة.