تجديد تعيين المهندس أحمد حسين وكيلا لـ"إسكان الوادى الجديد"

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، القرار رقم 1208 لسنة 2019 والذى تضمن تجديد تعيين، المهندس أحمد حسين يوسف، وكيلا لوزارة الإسكان في محافظة الوادي الجديد، لمدة عام وتضمن نص القرار بدء العمل به اعتبارا من 23 مارس 2019 وحتي مارس 2020.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، سعادته بصدور هذا القرار وتجديد الثقة فيه للمرة السادسة علي التوالي كمدير للإسكان بالمحافظة.

وكان المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، تولي منصب مدير مديرية الإسكان بالمحافظة عام 2014 خلفا للمهندس عادل ربوح، والذي أحيل للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانونى.