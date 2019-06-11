تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحا 23.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5904.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 44.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6483.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% خاسراً 16.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4772.37 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 133.7 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار كويتى عبر 5471 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%.

وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 25.56%، تلاه مراكز بنسبة 19.15%، ثم العيد بنسبة 13.21%، فيما تصدر سهم "قيوين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم تمدين بنسبة 9.68%، ثم المصالح بنسبة 8.11%.