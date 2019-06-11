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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:43 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحا 23.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5904.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 44.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6483.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% خاسراً 16.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4772.37 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 133.7 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار كويتى عبر 5471 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%.
 
وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 25.56%، تلاه مراكز بنسبة 19.15%، ثم العيد بنسبة 13.21%، فيما تصدر سهم "قيوين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم تمدين بنسبة 9.68%، ثم المصالح بنسبة 8.11%.
 
 

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