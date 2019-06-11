تايلاند: العثور على 65 مهاجرًا من مسلمى الروهينجا بعد تحطم قاربهم

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أعلنت السلطات فى تايلاند العثور على 65 مهاجرًا من أقلية الروهينجا المسلمة تحطم قاربهم وتقطعت بهم السبل بجنوب البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، أنه عثر على القارب بشاطئ صخري وأن الفحوص الأولية أظهرت أنه كان يقل 65 شخصًا من الروهينجا وعددًا من مواطني تايلاند وميانمار الذين يعتقد أنهم يشغلون القارب، والذين أنكروا في البداية أنهم كانوا يقلون أفراد من أقلية الروهينجا.. ووضعت المجموعة بالكامل تحت رعاية قوات البحرية التايلاندية.

يشار إلى أن الحملة الأمنية العنيفة التي شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا منذ 2017 دفعت قرابة 700 ألف منهم إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة وغيرها، فيما وصفت الأمم المتحدة أعمال العنف ضدهم بأنها ترقى إلى أعمال الإبادة الجماعية.