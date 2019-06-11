تأمين التغذية الكهربائية لجميع الاستادات استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

كتبت رحمة رمضان

فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للعام 2019 ، تتابع وزارة الكهرباء الإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها كل من شركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الإستادات التى ستقام عليها مباريات البطولة .

واستعرض رؤساء شركات التوزيع الثلاث الإجراءات التى تقوم بها الشركات وتجهيزات الاستادات كل فى نطاق عمل الشركة التابعة له.

واستعرض المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه أنه تم تجهيز الاستادات الرئيسية بالقاهرة (استاد القاهرة الدولى، استاد السلام، استاد الدفاع الجوى) والواقعة فى نطاق الشركة، حيث تمت مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة بالاستادات والتأكد من جاهزيتها ، وتم التنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أى مناورات أثناء التأمين ، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين،

وحول تغذيات الاستادات الرئيسية التى ستقام عليها مباريات البطولة أوضح عفيفى أنه سيتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى باستاد القاهرة من ثلاثة مصادر للتغذية ، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 122 كشاف، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 12 ماكينة ديزل بقدرات مختلفة ، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة ، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 15 فنى و5 مهندسين.

كما سيتم التغذية الكهربائية لإستاد السلام من مصدرين للتغذية ( مصدر أساسى وآخر إحتياطى ) ، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 113 كشاف ، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 7 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة ، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنى و3 مهندسين.

كما سيتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى بإستاد الدفاع الجوى من ثلاثة مصادر للتغذية ، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 119 كشاف ، وسيتم التغذية الكهربائية للملعب الفرعى من مصدرين للتغذية ، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 10 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة ، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنى و3 مهندسين .

وأضاف عفيفى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية ، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

وعلى جانب آخر أوضح المهندس مدحت عويس فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أنه ستقام المباريات على استاد الإسكندرية الرياضي وسيتم التدريب على الملاعب (نادي الاتحاد السكندري بسموحة، استاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، استاد الجامعة، والملعب الفرعي بإستاد برج العرب)،

وأضاف فودة أنه تمت مراجعة والتحقق من حالة الإضاءة العامة بالطرق المؤدية إلى الاستادات وملاعب التدريب ومقار الإقامة بمعرفة قطاع الإضاءة العامة بالشركة بالتنسيق مع الحي المختص، وقام قطاع التفتيش الفني بالشركة بعمل مسح شامل لجميع حجرات المحولات والموزعات المغذية بملاعب المباريات وملاعب التدريب وأماكن الإقامة ، وتم رصد جميع الملاحظات الفنية على جميع المهمات الكهربية، وقامت إدرات الشبكات المختصة بتلافي أي ملاحظات فنية ظهرت، كما تم عمل صيانة طارئة لموزع استاد الإسكندرية الرياضي ومراجعة مصادر التغذية وكذا تم عمل الصيانة اللازمة للخلايا والكابلات والاختبارات والوقاية،

وأوضح أن الشركة قامت بتأمين جميع غرف استاد الإسكندرية الرياضى بأكثر من مصدر رئيسي جهد متوسط من محطة محولات (وسط المدينة ـ محرم بك ـ المنشية ـ جنوب كرموز)، وتم عمل إحلال كلى لجميع كابلات الجهد المتوسط الداخلية الخاصة بالاستاد من كابلات زيتى إلى كابلات XLPE بعدد (7) كابلات بطول 1700 متر لتتناسب مع اللوحات الحلقية الجديدة وتم مد كابل مقطع 3× 240 + 120 بطول 220 متر لتغذية البوابة الإلكترونية ، وتم الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتأمين استاد الإسكندرية الرياضي وكذلك ملاعب التدريب ومقار الإقامة بعدد (14) وحدة ديزل ، كما قامت الشركة بمراجعة عدد (7) وحدات ديزل خاصة تابعة للجهات ،

وتم تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات (عدد 7 فنيين وعدد 18 مهندس) لمواجهة أي أزمة طارئة لا قدر الله، وتم عمل محاضر تنسيق بين شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والمسئولين بتلك الأماكن،

وأكد أن جميع المولدات التي سيتم الدفع بها لتأمين البطولة الإفريقية يتم عمل الصيانة الدورية والوقائية لها ويتم عمل الاختبارات اللازمة، وأنه تم عمل الاختبارات وقياس الأحمال الخاصة بإستاد الإسكندرية الرياضي وكذلك ملاعب التدريب ، وتم عمل قياسات شدة الإستضاءة وتم عمل اختبارات وتجربة على وحدات توليد الديزل التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المركبة، وتم اختبار وتجربة أحمال المقصورة على وحدة توليد ديزل.

كما إستعرض المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه أن المبارايات ستقام في استاد النادي الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية، واستاد السويس الرياضي بمحافظة السويس، وذلك بالإضافة إلى عدد من ملاعب التدريب في محافظة الإسماعيلية ومن بينها نادي القناة القديم ـ نادي القناة الجديد ـ ملعب ميركيور ـ ملعب الجامعة، وبمحافظة السويس (نادي بتروجيت ـ ملاعب وادي دجلة ـ ملاعب استاد الجيش)،

وأكد أنه تمت مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين ،

وأضاف أنه تمت مراجعة الشبكة الكهربائية بكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس حيث تم إحلال الموزع الرئيسي لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى حوالى 7 مليون جنيه ، وتم عمل صيانة جسيمة على كشك المقصورة بإستاد السويس قدرة 1000 كيلوفولت أمبير ،

كما تم إحلال المحولات والوزعات الحلقية ولوحات الجهد المنخفض ففى إستاد الإسماعيلية تم إحلال عدد (3) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير وتركيب عدد (4) محولات 500 كيلوفولت أمبير وإحلال محول المقصورة من قدرة 500 كيلوفولت أمبير إلى 1000 كيلوفولت أمبير ، وفى إستاد السويس تم إحلال عدد (4) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير إلى 500 كيلوفولت أمبير وإحلال الموزعات ولوحات المنخفض ، وتم إحلال وحدات الربط مع الديازل وكذلك إحلال كابلات الجهد المنخفض بمقاطع تتناسب مع الأحمال ، تم استكمال تركيب الكشافات بأبراج الإضاءة بما يحقق شدة الاستفادة المطلوبة.

وأوضح محمد السيد أنه فيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال وحدات التوليد ملك الشركة حيث سيتم تأمين كل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بواقع عدد (12) وحدة توليد بكل استاد على النحو التالي، عدد (2) وحدة توليد لكل برج بإجمالي عدد (8) وحدات، وعدد (2) وحدة توليد للتلفزيون، وعدد (1) وحدة توليد للشاشة، وعدد (2) وحدة توليد للمقصورة، وتمتلك الشركة عدد (39) وحدة توليد ديزل منها عدد (19) وحدة محملة على سيارة.