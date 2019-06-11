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تأجيل محاكمة 29 اخوانى فى أحداث عنف بالمنيا لأول أغسطس

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:37 م
تأجيل محاكمة 29 اخوانى فى أحداث عنف بالمنيا لأول أغسطس محكمة جنايات المنيا " أرشيفيه"
فريق المحافظات

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قررت  محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشارإبراهيم أمين إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد عاطف النجارومحمد سعيد على، اليوم  الثلاثاء،  تأجيل محاكمة 29 متهما من عناصر الاخوان، متورطين في آحداث تظاهر بمركز سمالوط، إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل للمرافعة، وفق مصدر قانونى
 
وكانت  المحكمة أنتهت اليوم  من سماع باقى أقوال الشهود، وإعادة المرافعة عن 29 متهما  فى قضيتين، الأولى متهم  فيها 12  متهما متورطين  فى تظاهر بمركز سمالوط، عقب أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة، والثانية متهم فيها 17 متهما آخرين، بقرى مركز سمالوط  متورطين فى تظاهر بشهر ديسمبر 2013.
 
 ويذكر أنه أحالتهم النيابة العامة للجنايات فى عام 2016، بتهم من بينها الإنتماء لجماعة محظورة والتحريض على  التظاهر والشغب  ومحاولة استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء
 

الجيش والشرطة

الاخوان

اعتصام النهضه

جنايات المنيا

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