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تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" لـ15 يوليو المقبل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:37 م
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" لـ15 يوليو المقبل المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.
 
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

حرق نقطة المنيب

احداث شغب المنيب

شغب الاخوان

حكم محكمة

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