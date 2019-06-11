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تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر لـ 17 يوليو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:08 م
تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر لـ 17 يوليو جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزي السيد وهاني ربيع وأمانة سر عامر علي ويحي عبدالرشيد، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته لخلاف نشب بينهم بسبب خيانتها لـ  17 يوليو للحكم.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع.ح"عامل بقتل زوجته المجني عليها "خ. م" عمدا عقب نشوب خلافات بينهم بسبب خيانتها، وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم بطعن المجني عليها بـ " سكين" استقرت بصدرها قاصدا من ذلك إزهاق روحها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.
 
وتبين من التحريات أنه على إثر خلافات زوجية بين المتهم وبين المجني عليها نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها قررت له المجني عليها بوجود علاقة غير شرعية مع آخر فاستشاط غضبا، وانتظر حتى خروج المجني عليها من المنزل وانتزع سلاح أبيض "سكين" وتوجه نحوها وتسدد طعنتين لها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

قتل ربة منزل

منشأة ناصر

تأجيل محاكمة عامل

النطق بالحكم

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