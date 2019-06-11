بين السماء والأرض.. إنقاذ 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل فى شبرا

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

سابق رجال الحماية المدنية الزمان، وأنقذوا 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل داخل أحد المبانى بشبرا.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية - بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص.

تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، حيث نجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات فى التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد، وإنقاذ الجميع بسلام.