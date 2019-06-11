سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بين السماء والأرض.. إنقاذ 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل فى شبرا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:17 ص
بين السماء والأرض.. إنقاذ 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل فى شبرا خروج المواطنين من المصعد المعطل
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سابق رجال الحماية المدنية الزمان، وأنقذوا 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل داخل أحد المبانى بشبرا.
 
تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية - بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص.
 
تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، حيث نجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات فى التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد، وإنقاذ الجميع بسلام.
 
 
انقاذ مواطن
انقاذ مواطن

جانب من عمليات الإنقاذ
جانب من عمليات الإنقاذ

حمل مواطن لانقاذه
حمل مواطن لانقاذه

لحظات انقاذ المواطنين
لحظات انقاذ المواطنين
 
 

انقاذ مواطنين

انقاذ مواطنين من مصعد

جهود الحماية المدنية

تعطل مصعد بشبرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة