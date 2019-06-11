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بيطرى الأقصر تقدم قروض للشباب لمشروعات تربية رؤوس الماشية.. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:12 م
بيطرى الأقصر تقدم قروض للشباب لمشروعات تربية رؤوس الماشية.. تعرف على الشروط محافظة الاقصر - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور عاطف أحمد علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر،تفاصيل قروض للشباب ومربين الماشية بقيمة فائدة 5 % فقط، وذلك لتقديم الدعم للشباب بمختلف أنحاء المحافظة، وبناءاً علي توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، في بيان،أن تلك القروض تعطي تمويل يصل إلى مليون و500 ألف جنيه،وذلك لدعم الشباب في شراء رؤوس الماشية وتوفير التربية اللازمة لها لتحقيق أرباح جيدة،والفائدة للقرض تبلغ 5% وتكون عبارة عن مصروفات إدارية، مناشداً كل من يرغب في الإستفادة من تلك القروض زيارة مقر البنك الأهلي بالمحافظة بكورنيش النيل، وذلك لتقديم الضمانات اللازم والحصول علي خطاب من البنك موجه للمديرية للقيام بباقي التفاصيل المتمثلة في المعاينة لموقع تربية الماشية وتوافر الشروط فيه، وكذلك يتم توفير وقت سريع للحصول علي القروض في حوال 10 أيام عقب إنتهاء المعاينة اللازمة.

 


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