بلتون: مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

كتب هانى الحوتى

توقع بنك الاستثمار بلتون، أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17%)، وهو ما يدفع باستمرار تدفقات الاستثمارات فى الأوراق المالية فى عام 2019، مما يؤدى إلى ارتفاع الجنيه، مدعومة بفرصة قوية للاستثمار فى أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلى، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر إلى B+.، وإفادات الأنباء بوصول التدفقات النقدية الأجنبية إلى 4,47 مليار دولار فى مايو.

كما توقع بلتون، فى تقرير بحثى تعليقاً على الإعلان عن معدل التضخم، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذى سيعقد يوم 11 يوليو المقبل، نظراً لتوقعات بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود على نطاق أوسع، مع تجديده توقعه بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن بناءً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية، وستستمر الظروف العالمية المواتية، متمثلة فى السياسة النقدية الانكماشية، فى دعم استمرار المركزى فى تطبيق سياسة نقدية توسعية.

وأرجع بلتون، ارتفاع التضخم العام السنوى فى شهر مايو بنسبة 14.1% مقارنة بـ 13% فى أبريل 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.1% مقابل زيادتها بنسبة 13% الشهر السابق، بسبب الطلب الموسمى المتزامن مع رمضان والزيادة السنوية لأسعار الخضروات والفواكه بنسبة 39% مقابل 27.4% فى أبريل، فضلاً عن ذلك، واصل قطاع الترفيه والثقافة ارتفاعه، حيث ارتفع بنسبة 7.8% مقابل 7% فى أبريل.

أما التضخم الشهري، فارتفع بنسبة بنحو 1.1% مقابل 0.5% فى أبريل، على الجانب الآخر، شهد التضخم الأساسى انخفاضاً سنوياً بنسبة 7.8% فى مايو، مقابل 8.1% فى أبريل، رغم ارتفاع قراءته الشهرية بنسبة 1.2% مقارنة بـ 0.4% فى أبريل.

وجدد بلتون، تقوعه بارتفاع متوقع للتضخم العام السنوى بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الرابعة من إزالة دعم الوقود والكهرباء والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه، كما توقع أن يبلغ التضخم متوسط 13.7% فى النصف الثانى من 2019، دون تغير تقريباً عن متوسطه 13.4% فى النصف الأول من 2019، وذلك بفضل قوة العملة المحلية التى ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة.