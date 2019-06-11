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بعثة أممية: الاشتباكات العرقية فى مالى تودى بحياة أكثر من 500 شخص

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:55 ص
بعثة أممية: الاشتباكات العرقية فى مالى تودى بحياة أكثر من 500 شخص القوات فى مالى ـ صورة أرشيفية
باماكو (أ ش أ)

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى أن الاشتباكات العرقية التى وقعت بين القبائل منذ العام الماضى أودت بحياة ما لا يقل عن 551 شخصًا.

وذكرت البعثة الأممية أن قسم حقوق الإنسان بالبعثة قام بتوثيق 91 حالة انتهاك منذ شهر يناير عام 2018 في منطقتى موبوتى وسيجو، ومن بين الضحايا 17 سيدة و20 طفلًا و3 فتيات، بينما ارتكبت جماعات الدفاع الذاتى فى منطقة فولانى 67 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد سكان مدنيين فى منطقة موبوتى خلال نفس الفترة.


ومن جانبه، أدان جيلين سبور رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي أعمال العنف، وقال إن البعثة مازالت تشعر بقلق بشأن تزايد أعمال العنف، داعيًا السلطات إلى مضاعفة جهودها لتقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة.


تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وحفظ السلام في مالي خلال عام 2013.


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