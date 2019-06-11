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بدء الاجتماع الـ21 للفريق العربى المختص بالمعالجات التجارية فى الجامعة العربية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:27 ص
بدء الاجتماع الـ21 للفريق العربى المختص بالمعالجات التجارية فى الجامعة العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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بدأت أعمال الاجتماع الـ21 للفريق العربى المختص بالمعالجات التجارية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وبرئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسى وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية.

وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية - في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع اليوم -"إن فريق العمل هذا معني بمناقشة موضوع المعالجات التجارية، موضحا أن المعالجات التجارية تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية هى: آلية الدعم، وآلية الإغراق، وآلية الإجراءات الوقائية".
وأضاف أن الفريق انتهى في الاجتماعات السابقة من آلية الدعم وآلية الإغراق وتبقى آلية الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الفريق سيقوم ببحث آلية الإجراءات الوقائية وبعد الانتهاء منها سيقوم بعمل مراجعة للآليات الثلاث حتى تكون بنفس النسق ونفس اللغات المستخدمة في الآليات الثلاث.


وأوضح أبو النصر أنه بعد الانتهاء من الآليات الثلاث سيقوم الفريق بوضع المقترحات المعنية بفض المنازعات لرفعها إلى لجنة فض المنازعات لتضاف إليها حتى تكون شاملة وتغطى كافة الجوانب المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.


الجامعه العربيه

المعالجات التجاريه

الدول العربيه

اقتصاد الدول العربيه

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