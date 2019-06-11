بالأسماء.. اعتماد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح

مطروح – حسن مشالي

اعتمد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للتمريض بمدارس مرسى مطروح والعلمين والحمام، وكانت النسبة العامة للنجاح في الصف الأول 88,5% .

وأدت 236 طالبة امتحان الصف الأول ونجح من بينهن 209 طالبات ورسب 6 طالبات وستؤدى 19 طالبة امتحانات الدور الثانى.

وأوضح الدكتور محسن طه، أن نسبة النجاح في الصف الثاني بمدرسة التمريض 98%، وقد أدت الامتحانات 202 طالبة ونجح من بينهم 198 طالبة و 4 طالبات لهن حق دخول امتحانات الدور الثاني.

وقدم مدير الصحة بمطروح، التهنئة لجميع الطلبات المتفوقات، متمنيا لهم مزيد من التوفيق، لرفع كفاءة أعمال التمريض بمستشفيات مطروح، مما ينعكس بالإيجاب علي الخدمات الطبية المقدمة.