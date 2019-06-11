سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء.. اعتماد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:11 م
بالأسماء.. اعتماد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للتمريض بمدارس مرسى مطروح والعلمين والحمام، وكانت النسبة العامة للنجاح في الصف الأول 88,5% .
 
وأدت 236 طالبة امتحان الصف الأول ونجح من بينهن 209 طالبات ورسب 6 طالبات وستؤدى 19 طالبة امتحانات الدور الثانى.
 
وأوضح الدكتور محسن طه، أن نسبة النجاح في الصف الثاني بمدرسة التمريض 98%، وقد أدت الامتحانات 202 طالبة ونجح من بينهم 198 طالبة و 4 طالبات لهن حق دخول امتحانات الدور الثاني.
 
وقدم مدير الصحة بمطروح، التهنئة لجميع الطلبات المتفوقات، متمنيا لهم مزيد من التوفيق، لرفع كفاءة أعمال التمريض بمستشفيات مطروح، مما ينعكس بالإيجاب علي الخدمات الطبية المقدمة.
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (1)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (2)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (3)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (4)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (5)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (6)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (7)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (8)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (9)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (10)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (11)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (12)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (13)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (14)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (15)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (16)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (17)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (18)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (19)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (20)
 
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني بمدارس تمريض مطروح (21)
 

 


محافظه مطروح

مديريه الصحه بمطروح

نتيجه امتحانات مدرسة التمريض

المستشفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ 228 درجة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:15 م

اعتماد تنسيق القبول بمرحلة الثانوية العامة بدمياط بمجموع 220 درجة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:38 م

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لعام 2019

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:23 م

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام الخاص بحد أدنى 165 درجة

السبت، 08 يونيو 2019 08:17 م

محافظ مطروح يعتمد تنسيق الالتحاق بالتعليم الثانوي

الخميس، 06 يونيو 2019 07:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة