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انطلاق منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر 11 نوفمبر بالشارقة بمشاركة 1000متخصص

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:48 م
انطلاق منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر 11 نوفمبر بالشارقة بمشاركة 1000متخصص مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر
كتبت مريم بدر الدين

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أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن إطلاق الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019، الذي ينظمه مكتب "استثمر في الشارقة"، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 11 - 12 نوفمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الخامسة من المنتدى نحو 1000 متخصص من رجال الأعمال، وقادة القطاعات الاقتصادية للمشاركة في استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.

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وتبحث الدورة الجديدة من المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، جملة من الموضوعات التي تتناول واقع الاستثمار الإقليمي والعالمي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم نتيجة التطورات الجيوسياسية وكذلك الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الدول، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، إضافةً إلى رصد القطاعات الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.


الشارقة

منتدى الاستثمار

الامارات

استثمر فى الشارقة

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