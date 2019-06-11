سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية المستشار شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدى الشناوي.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، لعلى بطيخ طبيب هارب ويحيى موسى طبيب هارب، والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك فى قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومحمود فتحى بدر مهندس هارب وأحمد محمد عبد الهادى طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء على السماحى هارب، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم "هارب" 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية "محبوس"، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب هارب ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب "هارب" لأنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وتوجهوا لشارع المعسكر الرومانى بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.


تفجير موكب مدير امن الاسكندرية

اللواء مصطفى النمر

محاولة اغتيال مدير امن الاسكندرية

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة