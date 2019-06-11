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اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التوحيد واللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 ص
اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التوحيد واللغة الأجنبية الثانية امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية امتحان مادة التوحيد باللجنة الأولى، وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الحادية عشرة صباحا، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى الحادية عشرة والنصف وتستمر حتى الثانية ظهرا .

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو، ويشارك فيها 154954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.


الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة التوحيد

الثانوية

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